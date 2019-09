LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Eintracht-Vorstand Bobic nimmt Hinteregger in Schutz

25.09.2019, 09:52 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in der Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Beim FFC Frankfurt hat heute mindestens eine Spielerin Grund zum Feiern: Die Österreicherin Barbara Dunst hat Geburtstag. Der Verein gratuliert ihr auf Facebook:



SGE-Sportvorstand Fredi Bobic sieht Martin Hinteregger nicht als Problemprofi, der Hilfe außerhalb des Platzes benötigt. "Er ist ein guter, klarer Junge. Manchmal schlägt er über die Strenge", sagte der 47 Jahre alte Bobic der "Sport Bild": "Wichtig ist, dass wir ihn mitnehmen und klar sagen, wo die Grenzen sind."

Der österreichische Nationalspieler Hinteregger ist bei den Fans zwar extrem beliebt, hatte in der jüngsten Vergangenheit aber zweimal mit Party-Eskapaden für Schlagzeilen gesorgt. Nach dem jüngsten Vorfall wurde der 27-Jährige von Eintracht-Trainer Adi Hütter zum Rapport bestellt.

Am Freitag treffen Eintracht Frankfurt und der 1. FC Union Berlin erstmals in der Bundesliga aufeinander. Am Mittag will SGE-Coach Adi Hütter auf einer Pressekonferenz seine Einschätzung zu der Partie abgeben. Das letzte Duell zwischen den Eisernen und Frankfurt liegt übrigens siebeneinhalb Jahre zurück. Damals siegte Frankfurt. Mehr Hintergründe zu den bisherigen Aufeinandertreffen liefert der Verein auf seiner Homepage.

Hallo und Herzlich Willkommen an diesem Dienstag! Ab sofort halten wir Sie hier zum Sportgeschehen in und um Frankfurt auf dem Laufenden. Dabei soll es nicht nur um die "großen" Vereine wie Eintracht Frankfurt gehen. Wir wollen stattdessen den Blick immer wieder auch auf die kleineren Klubs und Sportarten richten. Denn das Sportangebot in Frankfurt ist extrem vielfältig. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.