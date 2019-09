LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Rode will trotz gebrochenen Daumens starten

30.09.2019, 12:52 Uhr | t-online.de

Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Sebastian Rode hat einen Daumenbruch erlitten. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler, der zuletzt auch mit Knieproblemen zu kämpfen hatte, absolvierte am Montag deshalb ein individuelles Training. Der Fußball-Bundesligist bestätigte einen entsprechenden "kicker"-Bericht. Rodes Einsatz im Europa-League-Spiel bei Vitoria Guimarães am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN und Nitro) soll aber nicht gefährdet sein.



Offen ist derzeit noch, David Abraham und Torhüter Kevin Trapp spielen können. Sicher fehlen wird Defensivspieler Makoto Hasebe, der beim 2:1 bei Union Berlin am Freitagabend eine Gehirnerschütterung erlitten hatte.

Sebastian Rode blickt zweifelnd in die Kamera: Wird der Frankfurter beim Europa-League-Spiel antreten können?



Nicht besonders aussichtsreich ist die Eishockey-Partie der Löwen Frankfurt gegen ESV Kaufbeuren gestartet: Nach 24 Minuten stand es 0:2 für die Frankfurter Gastgeber. Doch ihnen gelang es, das Spiel noch zu drehen. Am Ende siegte die Mannschaft gegen die Gäste mit einem verdienten 3:2. "Nach dem 0:2 haben die Fans uns geholfen und gepusht. In der zweiten Hälfte des Spiels waren wir viel besser“, sagte Head Coach Matti Tiilikainen, wie im Spielbericht auf der Homepage des Vereins zu lesen ist.





Am Sonntag hat der 1. FFC Frankfurt den 1. FC Köln im Stadion am Brentanobad empfangen. Als klarer Favorit gingen die Frankfurterinnen in die Partie und gewannen mit 1:0 gegen die Gäste. Damit festigt der 1. FFC Frankfurt seine vierte Position in der Bundesliga-Tabelle. Wir finden: Da geht noch mehr!



Verdienter 1:0-Heimsieg 😎 in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga über den ⚽️ 1. FC Köln Frauenfußball, oder wie habt Ihr das Spiel gesehen 👀? #FFC #FFCKOE #DieLiga Gepostet von 1. FFC Frankfurt am Sonntag, 29. September 2019

Die Pressekonferenz nach dem Spiel mit Niko Arnautis (Cheftrainer 1. FFC Frankfurt), Werner Damm (Stadionsprecher 1. FFC Frankfurt) und Willi Breuer (Trainer 1. FC Köln) zum Nachschauen:

Bevor wir mit den aktuellen Meldungen beginnen, schauen wir noch schnell auf das sportliche Wochenende zurück. Den Auftakt machte Eintracht Frankfurt am Freitagabend und siegte 2:1 gegen Union Berlin. Das Spiel verpasst? Zum Nachlesen bitte einmal hier entlang.

Nicht so gut hingegen lief es für die Fraport Skyliners. Die Frankfurter verloren am Sonntag im Achtelfinale des BBL-Pokals vor eigenem Publikum gegen BG Göttingen mit 74:79 (36:31) und verabschiedeten sich damit frühzeitig aus dem Wettbewerb.

