LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Frankfurterin Gesa Krause holt Bronze bei Leichtathletik-WM

01.10.2019, 10:16 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Am Sonntag gab es einen Grund zur Freude beim 1. FFC Frankfurt, die Mannschaft konnte im Stadion am Brentanobad die Gäste des 1. FC Kölns mit 1:0 bezwingen. Für die 1. FFC II sah es am Montag leider nicht ganz so gut aus. Das Team verlor auswärts gegen SV Werder Bremen mit 0:4. Das bedeutet weiter: letzter Tabellenplatz. Schade!



Schade 😕 - aber das 0️⃣:4️⃣ unseres FFC II gegen Werder Bremen Frauenfußball ⚽️ hört sich heftiger an, als es war... #FFCII #2FBL #NichtOhneMeineMädels Gepostet von 1. FFC Frankfurt am Dienstag, 1. Oktober 2019

Haben Sie es gesehen? Die Frankfurterin Gesa Krause gewann am Montagabend die erste Medaille bei der Leichtathletik-WM in Doha für Deutschland. Über 3.000 Meter Hindernis holte sie sensationell Bronze – und knackte eine Bestmarke. "Ich habe davon geträumt, ich wollte es unbedingt. Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen", sagte Krause im ZDF. Mehr dazu lesen Sie hier.

Heute geht es mit dem Sportgeschehen in und um Frankfurt hier in unserem Blog weiter. Seit gestern ist viel passiert, deshalb klären wir Sie zuerst darüber auf, was Sie gestern in Sachen Sport in Frankfurt verpasst haben. Los geht es!







Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.