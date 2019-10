LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Alle aktuellen Sport-News aus Frankfurt

01.10.2019, 08:47 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Heute geht es mit dem Sportgeschehen in und um Frankfurt hier in unserem Blog weiter. Seit gestern ist viel passiert, deshalb klären wir Sie zuerst darüber auf, was Sie gestern in Sachen Sport in Frankfurt verpasst haben. Los geht es!







Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.