Eintracht Frankfurt prüft Berufung gegen UEFA-Strafe

18.10.2019, 08:21 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Diese Strafe schockte gestern Abend viele Eintracht-Fans: Die SGE ist wegen der wiederholten Randale seiner Anhänger in der Europa League mit einem Zuschauer-Ausschluss in den Partien bei Standard Lüttich (7.11.) und dem FC Arsenal (28.11.) bestraft worden. Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann kündigte an, dass man eine Berufung gegen das Urteil prüfen werde: "Das ist zweifellos eine harte Entscheidung der UEFA Natürlich werden wir, sobald uns die Entscheidungsgründe vorliegen, zumindest mit Blick auf das Spiel in London auch die Erfolgsaussichten einer Berufung prüfen", so Hellmann.

