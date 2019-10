Alle aktuellen News zu Eintracht Frankfurt, FSV, FFC & Co.

LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

28.10.2019, 08:53 Uhr | t-online.de

Martin Hinteregger beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach: Ihm gelang in der 79. Minute ein zweites Tor für die Frankfurter. (Quelle: Revierfoto/imago images)

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

4:2 stand es am Ende der Partie Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt gestern Abend. Die Gladbacher führen die Bundesligatabelle weiter an, die SGE landet auf Platz 9.



Die Kollegen der "Hessenschau" meinen, dass es zwar einige positive Ansätze gab, aber vor allem der dezimierte Sturm werde zunehmend zum Problem. Verletzungsbedingt mussten Bas Dost und André Silva am Sonntag passen. "Wir haben in der ersten Hälfte nicht gut Fußball gespielt – mit zu wenig Mut", sagte Trainer Adi Hütter. Ein Lichtblick war allerdings Martin Hinteregger, der in der 79. Minute das zweite Tor für die SGE schoss.

