David Abraham bleibt Kapitän der Eintracht

12.11.2019, 19:02 Uhr | t-online.de , cf

In der Volleyball-Bundesliga spielen die United Volleys morgen ihr nächstes Heimspiel in Frankfurt. Am Mittwochabend um 19.30 Uhr geht es für die Volleyballer gegen die Netzhoppers KW-Bestensee in der Fraport-Arena.

Gleich vier Spielerinnen des 1. FFC Frankfurt sind Mitglieder der österreichischen Nationalmannschaft. Sie spielen heute Abend für Österreich in der EM-Qualifikation gegen Kasachstan.

Die Frankfurter Mittelfeldspielerin und österreichische Nationalspielerin Verena Aschauer sagte vorab dazu: "Wir müssen schauen, dass wir ruhig bleiben, nicht zu hektisch am Ball werden."

Frauen-Nationalteam ist bereit für Kasachstan Abschlusstraining ✅ 🔜 🇦🇹#AUTKAZ🇰🇿 📹 in voller Länge 📲 http://bit.ly/34RiSqY 🦅💯#GemeinsamÖsterreich ❤️ #OneHeartOneGoal Gepostet von Das Frauen-Nationalteam am Montag, 11. November 2019

Wie wäre es bei dem Wetter mit einem Museumsbesuch? Morgen öffnet im Eintracht Frankfurt Museum die neue Ausstellung "59/92: Die gewonnene und die verlorene Meisterschaft". Zeitzeugen erinnern sich an 1959, als die Eintracht die Deutsche Meisterschaft im Olympiastadion gewann. Fast wäre es 1992 auch in Rostock gelungen, den Sieg zu wiederholen.

Die Ausstellung ist bis Februar 2020 zu sehen, der Eintritt ist frei.

David Abraham muss nach seiner Rempel-Attacke nicht das Spielführer-Amt bei Eintracht Frankfurt aufgeben. "David ist und bleibt unser Kapitän", sagte Trainer Adi Hütter in verschiedenen Medien. Nach "Bild"-Informationen muss der 33 Jahre alte Argentinier eine Geldstrafe in Höhe von 35.000 Euro an eine wohltätige Einrichtung spenden.



"Er wird natürlich eine Sanktion vom Verein bekommen, die er sicherlich für einen guten Zweck zur Verfügung stellen wird", sagte Hütter in einem Interview des Senders "Hit Radio FFH" und erklärte: "Ich bin keiner, der jemanden fallen lässt, wenn er mal einen Fehler begeht." Mehr dazu lesen Sie hier...

Die Hinrunde für Eintracht-Kapitän David Abraham ist wohl gelaufen, berichten die Kollegen der "Hessenschau". Nach dem Bodycheck an Freiburg-Coach Christian Streich steht zwar das Strafmaß noch nicht fest. "Das Strafmaß wird sich im Rahmen dessen bewegen, was für eine Tätlichkeit angemessen ist. Da ist das normale Maß eine Sperre von sechs Spielen", sagte DFB-Chefankläger Anton Nachreiner im Gespräch mit Sport1 der Kollegen. Somit würde Abraham die sechs Hinrunden-Bundesligaspiele fehlen.

