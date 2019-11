LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

So wollen die Wolfsburger Eintracht Frankfurt überlisten

22.11.2019, 15:32 Uhr | t-online.de , cf

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Eintracht Frankfurt will in den nächsten Spielen der Fußball-Bundesliga bis zur Winterpause wieder auf einen Europacupplatz klettern. "Das Spiel ist absolut wegweisend. Wir wollen den Anschluss nach oben halten", sagte Eintracht-Cheftrainer Adi Hütter vor der Begegnung am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg.



Der hessische Tabellenneunte muss gegen den einen Rang tieferliegenden, aber punktgleichen Konkurrenten auf die gesperrten David Abraham und und Gelson Fernandes verzichten.

14.44 Uhr: Eintracht Frankfurt akzeptiert Abraham-Sperre



Fußballprofi David Abraham und Bundesligist Eintracht Frankfurt akzeptieren nun doch die verhängte Sperre von sieben Wochen. Dies teilten die Hessen am Freitag mit. "Das hat der Spieler nach Rücksprache mit Eintracht Frankfurt entschieden, um die Angelegenheit nunmehr zu einem Ende zu bringen", erklärte die Eintracht. Sie hätte gegen die Entscheidung des DFB-Sportgerichts noch in Berufung gehen können.

Morgen Nachmittag empfängt die Eintracht den Vfl Wolfsburg. Frankfurts Stürmer André Silva ist schon ziemlich motiviert, wie er auf Twitter mitteilt:



In a good mood when getting back to the Eintracht fields! pic.twitter.com/KHZ4qO7qcD — André Silva (@andrevsilva19) November 22, 2019

Spieltag für den 1. FFC Frankfurt: Heute Abend ab 19 Uhr empfangen die Frankfurterinnen die TSG Hoffenheim. Derzeit steht der 1. FFC auf Platz 5 der Bundesliga-Tabelle, Hoffenheim auf Platz 2.

Heute Abend 😎 ist es soweit! Um 19.00 🕖 beginnt die Übertragung bei 📺 Eurosport des Top-Spiels 💥 der FLYERALARM... Gepostet von 1. FFC Frankfurt am Freitag, 22. November 2019

9.34 Uhr: "Intensives Spiel": So will Wolfsburg Eintracht Frankfurt bezwingen



Oliver Glasner erwartet ein "intensives Spiel" gegen Eintracht Frankfurt am Samstag. Das sagte der Trainer des VfL Wolfsburg in einer Pressekonferenz. "Frankfurt ist sehr heimstark. Ich denke, das Team wird mit sehr viel Wucht auftreten. Sie knallen die Bälle von überall in den Strafraum", so der Coach. Die Wolfsburger haben angekündigt, die offensive Spielart der Frankfurter ausnutzen zu wollen. Ganz nach dem Motto "Angriff ist die beste Verteidigung"...

#Glasner: Diese Offensive der Frankfurter wird uns aber auch Räume geben, die wir nutzen und in Tore ummünzen wollen. #SGEWOB — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) November 21, 2019

Mit einem 2:5 mussten die Frankfurter sich in der VBL gegen Die Roten Bullen zufrieden geben, für einen Sieg hat es nicht gereicht. Auf Twitter verkündet die Eintracht: "Wir verlieren einen hart umgekämpften sechsten Spieltag gegen die Leipziger." Doch neun Punkte haben die eSportler sich trotzdem sichern können, somit geht es am kommenden Montag wieder weiter in der VBL.

