Zerreißprobe für Eintracht Frankfurt

04.12.2019, 09:01 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Das Spiel der Eintracht in Mainz vom Montag beschäftigt viele Beobachter weiterhin. Die Kollegen von der "Frankfurter Rundschau" finden deutliche Worte in einem Kommentar zum Verhalten der Ultras. "Spätestens da ist der Klub aber an einem Punkt angelangt, an der er reagieren muss, selbst wenn es auf eine Zerreißprobe hinausläuft. Er kann sich nicht von unbelehrbaren und im Grunde auch für vernünftige Gespräche nicht mehr zugänglichen Ultras auf der Nase herumtanzen lassen, er kann sich die Vereinspolitik nicht von außen vorschreiben lassen, schon gar nicht mit Pyro", ist dort zu lesen.

Wie wir gestern berichtet haben, wird der DFB für die Pyro-Technik dem Verein eine satte Geldstrafe aufdrücken. Außerdem ermittelt die Mainzer Polizei gegen die verantwortlichen Fans.

