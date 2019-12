Der Sport-Freitag im Live-Blog

18.300 Euro Geldstrafe für Eintracht wegen Pyrotechnik

06.12.2019, 18:04 Uhr | t-online.de , cf

Eintracht-Fans zündeten Pyrotechnik im Stadion an der Alten Försterei: Das Spiel gegen Union Berlin konnte erst später beginnen. (Quelle: Matthias Koch/imago images)

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wird wegen eines pyrotechnischen Vergehens seiner Anhänger einmal mehr zur Kasse gebeten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Klub heute mit einer Geldstrafe in Höhe von 18.300 Euro. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Unmittelbar vor Beginn der Bundesliga-Partie bei Union Berlin am 27. September 2019 hatten Fans der Eintracht im Gäste-Bereich mindestens elf Bengalische Feuer gezündet. Der Anpfiff verzögerte sich deshalb. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurden vier weitere Leuchtfackeln entflammt.

Am Montag hatten Fans der Eintracht vor dem Gastspiel beim Rhein-Main-Rivalen FSV Mainz 05 ebenfalls Pyrotechnik gezündet. Der Anpfiff verzögerte sich daraufhin um rund zehn Minuten. Auch hierfür muss der Klub eine empfindliche Strafe befürchten.

Da ist die Entscheidung schnell gefallen: Die Fraport Skyliners beenden das Tryout mit Tyrone Nash, teilte der Verein heute mit. Erst Anfang der Woche stieß Nash zum Trainingsbetrieb hinzu. "Wir hätten uns sehr gefreut, wenn wir Tyrone ins Team hätten holen können. Leider lässt es seine Gesundheit in unseren Augen nicht zu, ihn im Profi-Basketballbereich spielen zu lassen. Er war einer unserer Wunschkandidaten, aber die Entscheidung seiner Verpflichtung wurde uns nun leider abgenommen", sagte Headcoach Sebastian Gleim. Die Suche nach Verstärkung läuft weiter. Morgen Abend spielen die Frankfurter übrigens in Crailshaim.

Noch kein Ticket für die heutige Partie Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC? Für den Heimbereicht sind noch einige Resttickets verfügbar, teilt der Verein auf Twitter mit. Die gibt es online oder an der Abendkasse.

Morgen steht ein Klassiker im deutschen Frauenfußball an: Der 1. FFC Frankfurt ist am Samstag zu Gast beim 1. FFC Turbine Potsdam. Die Frankfurterinnen stehen aktuell auf Platz 5 der Tabelle, die Potsdamerinnen knapp dahinter auf Platz sieben.

Heute Abend begegnen sich Eintrachts Trainer Adi Hütter und Herthas vorübergehender Coach Jürgen Klinsmann. Das ist aber nicht die erste Begegnung der beiden. "Wir haben uns im Frühjahr zufällig in einem Restaurant in Frankfurt getroffen. Ich kannte ihn vorher nur von seiner Arbeit im Fernsehen", erzählte der Österreicher. Hütter und Klinsmann unterhielten sich der Erzählung nach angeregt, sogar ein Extra-Lob hatte der ehemalige Bundestrainer für den Übungsleiter der Hessen parat. "Er war ganz angetan von dem, was wir spielen, und da haben wir uns ein bisschen kennengelernt", sagte Hütter.

Trainer Adi Hütter von Frankfurt gibt ein Interview. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild



Eintracht Frankfurt will nach zuletzt drei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga die Wende schaffen. Das Team von Trainer Adi Hütter trifft heute (20.30 Uhr/DAZN) zum Auftakt des 14. Spieltags auf Hertha BSC und deren neuen Trainer Jürgen Klinsmann. Nachdem David Abraham, Gelson Fernandes und Dominik Kohr zuletzt nach Platzverweisen vorzeitig vom Feld geschickt worden, will die Eintracht im Duell mit den Hauptstädtern mal wieder eine Partie zu elft beenden – und erstmals seit dem 5:1 gegen Bayern wieder gewinnen. Auf den verletzten Stürmer Bas Dost muss Hütter, wie gestern berichtet, allerdings verzichten. Etwa 50.000 Tickets für die Partie sind bereits verkauft.

