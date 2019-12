LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Entscheidende Woche für Eintracht Frankfurt

16.12.2019, 13:29 Uhr | t-online.de , cf

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Mit Spannung ist die Auslosung erwartet worden, auf wen die Eintracht Frankfurt in der Europa League trifft. Vor wenigen Minuten dann wurde es ausgelost: Die SGE trifft auf Red Bull Salzburg. Mehr zur Auslosung lesen Sie hier...





Für die Mannschaften des FC Fortuna Frankfurt 1973 ist das Fußballjahr 2019 vorbei. Die Teams der SOMA und der II. Mannschaft hatten am Wochenende ihre letzten Pflichtspiele, teilte der Verein auf Facebook mit. Die II. Mannschaft verlor knapp gegen das Tabellenschlusslicht aus Praunheim mit 1:2. Das SOMA-Team konnte leider ebenfalls nicht punkten und verlor mit 2:5 gegen Bornheim. Die erste Mannschaft hatte übrigens spielfrei.





Quantez Robertson, Kapitän der Fraport Skyliners, feiert heute seinen 35. Geburtstag. Sein Verein gratuliert – und da schließen wir uns gerne an.

HAPPY BIRTHDAY TEZ 🥳 Unser Captain feiert heute seinen 35. Geburtstag 🎊 _ Bei Instagram (@fraport_skyliners) findet ihr die Saisonhighlights unserer #23 🤩 Gepostet von Fraport Skyliners am Montag, 16. Dezember 2019

Zwei Spiele stehen für Eintracht Frankfurt in dieser Woche an. Am Mittwochabend empfängt die SGE den Tabellenvorletzten 1. FC Köln, am Sonntag sind die Frankfurter beim Schlusslicht SC Paderborn.

Der Druck ist groß: Sollte die Eintracht in den beiden letzten Spielen des Jahres nicht punkten, würden die Hessen Weihnachten im Abstiegskampf verbringen. Darüber ist sich Trainer Adi Hütter ohne Zweifel bewusst. "Sorgen habe ich nicht, aber Respekt vor der Situation", sagte der Österreicher nach der 0:1 (0:0)-Niederlage beim FC Schalke 04: "Wir schauen der Realität ins Auge und können die Situation gut einschätzen. Deswegen ist das Spiel am Mittwoch von unglaublich großer Bedeutung für uns." Mehr dazu hier.

Nach dem Brutalo-Faul vom Schalke-Torwart soll es Mijat Gacinovic soweit gut gehen. Das teilte sein Klub noch am Sonntagabend mit.



Mijat Gacinovic hat eine schwere Rippenprellung erlitten. Ihm geht es den Umständen entsprechend aber soweit gut 🙏



Gute Besserung, Mijat! 🍀 #SGE #S04SGE pic.twitter.com/EClT8egUMt — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) December 15, 2019

Der Eintracht-Profi war nach dem Tritt von Alexander Nübel ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Diagnose: Eine schwere Rippenprellung. Hier sehen Sie das Foul nochmal in Bildern...

Guten Morgen an diesem Montag, Frankfurt! In unserem Sport-Live-Blog aus Frankfurt begleiten wir Sie auch heute wieder durch den Tag. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.