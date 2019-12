Treffen zwischen Rebic und Hütter nährt Spekulationen um Eintracht-Rückkehr

LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Was geht da mit Eintracht Frankfurt und Ante Rebic? Der ehemalige Eintracht-Stürmer ist beim AC Mailand schon länger unglücklich. Jetzt mehrt eine Begegnung mit SGE-Trainer Adi Hütter die Spekulationen über eine mögliche Rückkehr nach Frankfurt. Am Montag traf sich der Kroate mit einigen ehemaligen Kollegen in eine Frankfurter Restaurant – und sprach dabei auch 20 Minuten mit dem Eintracht-Coach. Die Kollegen der Hessenschau haben hier die ganze Geschichte aufgeschrieben.



