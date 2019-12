LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Adi Hütter: "Man sieht, dass viele Spieler falsche Entscheidungen treffen"

19.12.2019, 09:02 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Heute gibt es gleich zwei Geburtstage, die beim 1. FFC Frankfurt gefeiert werden. Da-Hye Lee feiert ihren 27. Ehrentag und Sandrine Mauron ihren 23. Geburtstag. Wir wünschen alles Gute!

Auch heute feiert 🥳 der FFC Geburtstag - und das gleich im Doppelpack 2️⃣! Herzlichen Glückwunsch, Da-Hye und Sandrine, lasst Euch die 🎂 Torte schmecken! 😋 #FFC #HappyBirthdayDaHye #HappyBirthdaySandrine Gepostet von 1. FFC Frankfurt am Mittwoch, 18. Dezember 2019

Nach der 2:4-Niederlage (2:1) von Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln, spricht Trainer Adi Hütter über sein Team und nimmt es in Schutz. "Man sieht, dass viele Spieler falsche Entscheidungen treffen, weil eine unglaubliche Müdigkeit da ist – körperlich und mental", sagte Hütter: "Ich nehme die Spieler da in Schutz." Das berichtet "Spox". Die Mannschaft habe versucht, sich dem Kampf anzunehmen, was bis zur 2:0-Führung auch bestens funktioniert hat. Doch die fehlende Kraft hat das Schicksal der Frankfurter besiegelt.

Guten Morgen an diesem Mittwoch, Frankfurt! In unserem Sport-Live-Blog aus Frankfurt begleiten wir Sie auch heute wieder durch den Tag. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.