Eintracht Frankfurt will sechsstellige Mitgliederzahl erreichen

02.01.2020, 07:49 Uhr | t-online.de

Fans von Eintracht Frankfurt halten Schals hoch: Der Bundesliga-Verein will in 2020 eine sechsstellige Mitgliederzahl erreichen. (Quelle: osnapix/Archivbild/imago images)

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Eintracht Frankfurt will in 2020 die 100.000-Mitglieder-Marke knacken. "Das Ziel ist es, diese Marke bis zum 31. Dezember 2020 zu übertreffen. Und dazu stehe ich", sagte Präsident Peter Fischer der "Sport Bild". Aktuell zählen die Frankfurter 84.000 Mitglieder, der Klub müsste pro Monat also durchschnittlich mehr als 1.000 Mitglieder hinzugewinnen.

Eine sechsstellige Zahl wäre der vorläufige Höhepunkt einer bemerkenswerten Entwicklung. Anfang 2015 hatte die Eintracht noch 30.000 Mitglieder vorzuweisen. Erreicht Frankfurt Fischers ambitioniertes Ziel, wäre das ein Zuwachs von 233 Prozent in knapp sechs Jahren. "Das ist ein Ziel, das alle Mitarbeiter, die daran beteiligt sind, elektrisiert", sagte Fischer.

