Nationaltrainer kritisiert ehemaligen Eintracht-Star

03.01.2020, 14:27 Uhr | t-online.de

Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.

Serbiens Nationaltrainer Ljubisa Tumbakovic hat den ehemaligen Eintracht-Stürmer Luka Jovic mit deutlichen Worten kritisiert. Vor allem wirft er ihm eine mangelnde Einstellung vor, er stünde sich außerdem selbst im Weg. "Es gibt nur eine Wahrheit. Luka Jovics einziges Problem ist Luka Jovic", sagte der Coach in einem Interview der serbischen Zeitung Blic, berichten die Kollegen der "FAZ".

Jovic spielte von 2017 an bei der Eintracht und wechselte im vergangenen Jahr zu Real Madrid für 60 Millionen Euro. Dort aber konnte er sich bislang auch noch nicht durchsetzen.

Heute Abend empfangen die Löwen Frankfurt die Bayreuth Tigers in der Eissporthalle. Das wird ein "ein Raubtier-Duell, bei dem beide Seiten ihre Krallen ausfahren werden", schreibt der Gastgeber.

Noch gibt es Tickets. Allerdings stehen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung. Deshalb wird empfohlen, frühzeitig oder mit dem Nahverkehr anzureisen oder auf den FSV-Parkplatz auszuweichen.

Das Magazin "kicker" hat seine Rangliste mit den besten Torhütern und Innenverteidigern veröffentlicht. Mit dabei sind auch, ziemlich verdient, vier Spieler der Eintracht Frankfurt: Frederik Könnow, Evan Ndicka, Martin Hinteregger und Kevin Trapp.

400 Euro sind beim Weihnachtsbasar des Fan-Beirats der Löwen Frankfurt kurz vor Weihnachten zusammengekommen. Nun ist klar, wohin das Geld geht: an Löwenherzen e.V. und den Löwen Nachwuchs.

Gestern Abend ist die Eintracht in Florida, USA, gelandet. Heute startet bereits das Training. Zwei Einheiten stehen dabei auf dem Programm, teilt der Verein mit: einmal um 10 Uhr Ortszeit und um 16 Uhr.

In die Halbzeitpause gegen die BG Göttingen gingen die Skyliners Frankfurt noch mit einem leichten 43:41-Vorsprung in Führung. Zum Ende des Nachholspiels in der Basketball-Bundesliga mussten sich die Frankfurter jedoch mit 77:89 geschlagen geben.

Es ist für die Frankfurter bereits die dritte Niederlage in Folge. Gegenüber der "hessenschau.de" sagte Trainer Sebastian Gleim nach dem Spiel: "Einige Spieler haben noch nicht begriffen, in welcher Situation wir uns gerade befinden." Aktuell steht das Team auf Tabellenplatz 14 – nur noch drei Plätze vom Abstiegsplatz entfernt. Am Samstag empfangen die Skyliners die Gießen 46ers zum Hessen-Derby.

Guten Morgen an diesem Freitag!