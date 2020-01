LIVESport-Tag im Live-Blog

Zwei Eintracht-Profis im Trainingslager verletzt

07.01.2020, 15:29 Uhr | t-online.de , cf

Gelson Fernandes von Eintracht Frankfurt in Aktion. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Glückwunsch an John Degenkolb. Der Radprofi, Eintracht-Fan und laut Selbstaussage "gefühlter Frankfurter" feiert heute seinen 31. Geburtstag. Sein Lieblingsverein gratuliert ihm auf Facebook, dem schließen wir uns gerne an.

Radprofi und Eintracht-Fan John Degenkolb feiert heute seinen 31. Geburtstag. 🥳 Wir wünschen dir alles Gude, bleib gesund und viel Erfolg in der neuen Saison, Dege! 💪 Gepostet von Eintracht Frankfurt e.V. am Dienstag, 7. Januar 2020

Das vergangene Wochenende lief für die Fraport Skyliners Juniors nicht besonders rosig: Das erste Spiel im neuen Jahr verlor die Mannschaft gegen TG s.Oliver Würzburg.

Eine gute Nachricht gibt es aber dennoch: Die Junioren haben den 21-jährigen Noah Kamdem vom Ligakonkurrenten BBC Coburg verpflichtet. Das teilte der Verein heute mit. "Er ist ein Spieler mit sehr viel Kampfgeist und starker Physis, was uns in den kommenen Spielen sicherlich helfen wird. Noah hat bereits Erfahrung in der ProA sammeln können und kann mehrere Positionen solide verteidigen", sagte Headcoach Miran Cumurija.

Eintracht Frankfurt gratuliert seinem ehemaligen Spieler Danny Blum zum 29. Geburtstag. Aktuell kickt er beim VfL Bochum.

Herzlichen Glückwunsch und alles Gude, Danny Blum! Der ehemalige Adlerträger feiert heute seinen 29. Geburtstag🎉🙌 #SGE pic.twitter.com/t08CrIIfgx — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 7, 2020

Zweimal Training, gutes Wetter, so schildert Eintrachts Gonçalo Paciência seine Eindrücke dem Trainingslager der Frankfurter in Florida in einer Videobotschaft. Aber wir vermissen Deutschland schon, sagte er.

"Wir sind auf dem richtigen Weg und bereiten uns für den nächsten Teil der Saison vor", sagte der Stürmer.

Schlechte Nachrichten aus dem Eintracht-Trainingslager in Florida: Gelson Fernandes und Sahverdi Cetin haben sich verletzt und fallen bis auf Weiteres aus, teilt der Verein mit.



Der 33-jährige Fernandes habe sich demnach eine Sehnenverletzung am Hüftbeuger zugezogen. Er werde nun nach Deutschland zurückreisen, um sich weiter untersuchen zu lassen. Es ist unklar, wie lange er ausfallen wird. Cetin plagt eine Muskelverletzung. Der 19-Jährige werde aber am Aufbautraining während des Trainingslagers teilnehmen. Gute Besserung!

Die Eintracht Frankfurt ist in Florida im Trainingslager. Was harte Arbeit bedeutet, zeigt dort vor allem ein Profi-Spieler: Sebastian Rode schiebt Extraschichten, ist als erster und als letzter Spieler auf dem Platz. Das berichtet die "Hessenschau". Ist er ein Vorreiter im Training? Rode selbst sagt, dass die anderen genauso viel trainieren würden. Für ihn sei die Sonne aber Balsam für die Seele, weshalb er im Gegensatz zu seinen Kollegen nicht im Gym, sondern draußen trainiere.

