Fitter Bas Dost will jetzt wieder liefern

09.01.2020, 13:14 Uhr | t-online.de , cf

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

"Ich bin fit und ich werde jetzt liefern." Das sagte Eintrachts Stürmer Bas Dost nach dem gestrigen Testspiel, berichtet die "Hessenschau". In den vergangenen Monaten musste der 30-Jährige wegen muskulären Problemen immer wieder kürzer treten.



Jetzt aber scheint er wieder komplett gesund und ist nach eigener Aussage seit einer Woche im Trainingslager schmerzfrei. Dass die Eintracht das Testspiel verloren habe, wolle er gar nicht überbewerten. Denn: "Ich finde es prima, dass wir heute verloren haben und dass wir das Spiel in Hoffenheim dann gewinnen."

Eintracht Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner hat seinem Cheftrainer Adi Hütter trotz einer Negativserie vor der Winterpause und dem Abrutschen auf den 13. Platz der Fußball-Bundesliga das Vertrauen ausgesprochen.

Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner (r) stärkt Adi Hütter den Rücken. Foto: Arne Dedert/dpa.



"Wir sind absolut von ihm überzeugt", sagte er im Interview der "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Hübner traut dem Coach auf jeden Fall zu, die Eintracht wieder aus der Abstiegszone zu führen. "Ja. Weil er die nötige Erfahrung besitzt und sein Handwerk beherrscht", sagte er. "Er streut sich keinen Sand in die Augen. Er weiß, wie die Resultate zustande gekommen sind und wo wir den Hebel ansetzen müssen." Mehr dazu hier...

Innenverteidiger Martin Hinteregger sieht Eintracht Frankfurt in der zweiten Halbserie der Fußball-Bundesliga erstmal im Kampf gegen den Abstieg gefordert. "Wir stehen nur drei Punkte vor dem Abstiegsplatz. Nach oben brauchen wir uns also erst einmal keine großen Ziele zu setzen", sagte der 27-jährige österreichische Nationalspieler im Interview mit der "Frankfurter Rundschau". "Vielleicht, dass wir zum Schluss noch mal angreifen können. Aber in erster Linie ist es mal wichtig, dass wir unten wegkommen."

Der Tabellen-13. hatte zuletzt sieben Liga-Spiele nicht gewonnen, erreichte aber die K.o.-Runde der Europa League. Die Eintracht startet am 18. Januar bei der TSG 1899 Hoffenheim in die Rückrunde.

Nicht alles hat funktioniert beim Testspiel der Eintracht gegen Hertha BSC in den USA, das ist das Fazit der Frankfurter, wie der Verein auf seiner Homepage mitteilt. "Während die Adlerträger in neuer Anordnung trotz vielversprechender Ansätze noch Arbeit vor sich wissen, waren die Stadionbesucher unabhängig vom Ergebnis in Feierlaune." Doch auch dazu diene solch ein Testspiel, heißt es weiter: "Zu erkennen, dass sich nach den vielen anstrengenden Trainingstagen in Florida noch viel Potential entfalten kann."

Beim Testspiel in Florida verlor die Eintracht Frankfurt 2:1 gegen die Berliner. Vor mehr als 4.500 Zuschauern beendeten beide Mannschaften die erste Halbzeit torlos. 20 Minuten vor dem Abpfiff kassierte Torwart Kevin Trapp das erste Tor. Timothy Chandler konnte zwei Minuten später – in der 73. Minute – ausgleichen. Das 1:1 hielt jedoch nicht lange. Erneut traf Herthaner Esswein das Frankfurter Tor.

Die Eintracht musste in St. Petersburg einen Verletzten beklagen: Daichi Kamada musste angeschlagen vom Feld. Eine Diagnose steht noch aus.

Simon Falette (r.): Er kam in dieser Saison bei der Eintracht kaum zum Zug. Nun darf er in Istanbul spielen.



Die Eintracht Frankfurt und der Tabellenvierte der türkischen Liga Fenerbahce Istanbul einigten sich auf eine Leihe bis zum 30. Juni 2020 mit anschließender Kaufoption, wie der Klub auf seiner Homepage mitteilte.

Der 27 Jahre alte Falette war im Sommer 2017 vom FC Metz aus der französischen Liga an den Main gewechselt, kam in der laufenden Saison allerdings nur zu einem Einsatz. "Simon hat sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren unabhängig von seiner sportlichen Rolle stets loyal und tadellos verhalten, weswegen wir ihm bei seinem Vorhaben keine Steine in den Weg legen wollten. Wir wünschen ihm in Istanbul alles Gute", sagt Sportvorstand Fredi Bobic.

