LIVESport-Tag im Live-Blog

Filip Kostic äußert sich zu möglichem Eintracht-Abschied

17.01.2020, 08:27 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

In einem Interview mit der "Bild" hat Filip Kostic seine Zukunft bei Eintracht Frankfurt offen gelassen. Auf die Frage nach einem möglichen Wechsel im Sommer, antwortete der Serbe: "Ich weiß es noch nicht." Sein Vertrag in Frankfurt läuft noch bis 2023. Wenn ihm aber "viel Geld" angeboten wird, müsse er "schauen, was sinnvoll ist."

Guten Morgen an diesem Freitag! In unserem Sport-Live-Blog aus Frankfurt begleiten wir Sie durch den Tag. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.