Eintracht-Vorstand: Bundesliga mutiger präsentieren

31.01.2020, 09:25 Uhr | t-online.de, cf

Glückwunsch an Madeleine Steck von der zweiten Mannschaft des 1. FFC Frankfurt: Sie wird heute 18 Jahre alt.

Mit Madeleine Steck vom FFC II hat eine weitere Spielerin Geburtstag 🎂 - sie feiert sogar ihre Volljährigkeit! 😎 Alles Gute wünschen wir Dir! 🥳 #FFC #FFCII #HappyBirthdayMadeleine Gepostet von 1. FFC Frankfurt am Donnerstag, 30. Januar 2020

Dominik Kohr wird heute 26 Jahre alt. Sein Verein Eintracht Frankfurt gratuliert – und da schließen wir uns gerne an.

Eintracht Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann wünscht sich forscher formulierte Ansprüche der Fußball-Bundesligisten in den europäischen Wettbewerben. "Wir müssen mutiger werden", sagte er beim Kongress Spobis in Düsseldorf. "Wir verstecken uns zu oft hinter der Mehrfachbelastung", sagte Hellmann. Oft würden Trainer schon im Herbst über die Belastung durch Liga, Pokal und europäischen Wettbewerb klagen. Für die Eintracht gelte das nicht.

Als einen Grund dafür, dass die bislang letzten Titelgewinne durch den FC Bayern in der Champions League (2013) und Schalke 04 im UEFA-Cup (1997) bereits lang zurückliegen, nannte er auch die "zu große Fluktuation bei den deutschen Vereinen, die an europäischen Wettbewerben teilnehmen." Besser wäre es, wenn sich dieser Kreis auf etwa zehn Clubs beschränken würde, so wie das in anderen europäischen Ländern sei.

