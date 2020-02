LIVESport-Tag im Live-Blog

Stefan Ilsanker: Eintracht-Fans waren ein wichtiger Faktor für den Wechsel

05.02.2020, 14:00 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Stefan Ilsanker kam in der vergangenen Woche von RB Leipzig. Auf einer Pressekonferenz heute äußerte er sich zu seinem Start in Frankfurt. "Die Fans waren ein wichtiger Faktor für den Wechsel. Es ist beeindruckend, wenn auswärts bis zu 20.000 mitkommen. Was damit möglich ist, hat man gestern gesehen. Ich bin stolz, ein Teil des Vereins zu sein und möchte zu künftigen Erfolgen beitragen", so der Mittelfeldspieler.



🎙 #Ilsanker:

„Ich werde in den kommenden Wochen zum Mannschaftsabend einladen, um die Jungs auch privat kennen zu lernen. Der Trainer erwartet viel von mir, er kennt mich schon länger. Ich möchte alles reinwerfen und hoffentlich zu vielen Spielen kommen.“

Er kenne Martin Hinteregger bereits aus jungen Jahren von RB Salzburg und im österreichischen Nationalteam. Wir waren ständig in Kontakt und er hat Recht behalten: Die Eintracht ist ein geiler Verein!“

Der frühere Bundesliga-Trainer Christoph Daum will auch nach dem kuriosen Fan-Vorfall in einem ICE in Zukunft weiter mit dem Zug reisen.

Der 66-Jährige war am Samstagabend von Fans seines Ex-Clubs Eintracht Frankfurt in einem Abteil entdeckt und lautstark besungen worden. "Ich werde weiter mit der Bahn fahren", erzählte Daum am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Ich wurde teils in den Sitz reingedrängt, die anderen Mitreisenden an die Scheibe gedrückt. Es war so eng und ich dachte, hoffentlich fliegt der Waggon jetzt nicht von den Schienen. Das war wie auf hoher See", sagte Daum.

Im Internet kursiert ein Video, auf dem der Fußball-Lehrer in einem Abteil von Fans umringt und besungen wird: "Christoph Daum ist wieder da und in Frankfurt kauft er Koka." Dass er damit von den Anhängern an seine Kokain-Affäre vor fast 20 Jahren erinnert wurde, brachte Daum nicht aus der Ruhe. Mehr dazu hier...

Die aktive Fanszene von Eintracht Frankfurt will aus Protest gegen die Montagsspiele in der Fußball-Bundesliga die Partie der Hessen gegen Aufsteiger 1. FC Union Berlin am 24. Februar boykottieren.

Demnach soll der gesamte Stehplatzbereich der Nordwestkurve leer bleiben. Dies kündigten der Eintracht Frankfurt Fanclubverband e.V., die Ultras Frankfurt und die Fanvereinigung Nordwestkurve in einer gemeinsamen Erklärung an.

"Wir wollen mit dem Bild der leeren Fankurve unübersehbar deutlich machen, dass für uns eine rote Linie, die wir schon beim ersten Montagsspiel beschrieben haben, lange überschritten ist", teilte die Frankfurter Fanszene mit. Mehr dazu hier...

"Es war ein verdienter und wichtiger Sieg", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. "Jetzt freuen wir uns auf Augsburg. Das wird ein harter Brocken, den wir voll konzentriert angehen werden."



Am Freitag empfangen die Frankfurter den 1. FC Augsburg, der in der Bundesliga-Tabelle einen Platz vor der SGE belegt.

"Vielen Dank für die Unterstützung", schrieb Eintrachts André Silva nach dem Sieg gegen Leipzig auf Twitter und verwies auf das "exzellente Teamwork".

It was a great exhibition! 3-1💪 Excellent team work! Thank you all for your support today! pic.twitter.com/irUgtzfNFv — André Silva (@andrevsilva19) February 4, 2020

Silva gelang in der 17. Minute ein Elfmeter-Tor. "Ich habe einfach nur das Handspiel von Klostermann gesehen, mir den Ball schon genommen und mich darauf konzentriert, zu treffen. Wie ich ihn reinmache, bleibt mein Geheimnis", sagte der Stürmer, wie der Verein mitteilt.

Generell fühle sich der 24-Jährige wohl in Frankfurt. "Nach einem guten Einstand in Frankfurt hat mich die Verletzung zurückgeworfen. Jetzt bin ich bei 200 Prozent", so Silva.

Im Spiel gegen RB Leipzig hat sich Eintrachts Sebastian Rode einen Cut an der Stirn geholt, der danach sogar angeschwollen ist. "Eine genaue Diagnose kann ich aber noch nicht geben. Ich hoffe, dass der Knochen nichts abbekommen hat", sagte Trainer Adi Hütter, wie auf der Homepage des Vereins nachzulesen ist.

Nach ihrem Sieg gegen RB Leipzig hat Eintracht Frankfurt neues Selbstvertrauen gewonnen. Mit dem 3:1 gestern Abend sicherten sich die Frankfurter den Einzug ins DFB-Viertelfinale. Nachspielzeit-Torschütze Filip Kostic zieht Bilanz: "Der Sieg gibt uns viel Selbstvertrauen für die Liga. Wir hoffen, dass wir am Freitag genauso weitermachen." Was es mit seiner "Fernglas-Jubel"-Geste aus sich hat, will er vielleicht am Freitag verraten.

