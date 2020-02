LIVESport-Tag im Live-Blog

Eintracht Frankfurt gewinnt nach Leipzig-Sieg Selbstvertrauen

05.02.2020, 07:49 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Nach ihrem Siege gegen RB Leipzig hat die Eintracht Frankfurt neues Selbstvertrauen gewonnen. Mit dem 3:1 gestern Abend sichereten sich die Frankfurter den Einzug ins DFB-Viertelfinale. Nachspielzeit-Torschütze Filip Kostic zieht Bilanz: "Der Sieg gibt uns viel Selbstvertrauen für die Liga. Wir hoffen, dass wir am Freitag genauso weitermachen." Was es mit seiner "Fernglas-Jubel"-Geste aus sich hat, will er vielleicht am Freitag verraten.

