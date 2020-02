Heftige Kritik der Fans

Andreas Möller fühlt sich trotz Protesten wohl in Frankfurt

06.02.2020, 11:20 Uhr | dpa

Andreas Möller steht in der Commerzbank-Arena: Seit Oktober leitet er das Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht Frankfurt. (Quelle: Fredrik von Erichsen/Archiv/dpa)

Die Frankfurter Fanszene hat gegen Andreas Möller als neuen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums heftig protestiert. Dennoch ließ sich der frühere Weltmeister nicht abbringen.

Der frühere Welt- und Europameister Andreas Möller hat sich bei Eintracht Frankfurt trotz massiver Fanproteste gut eingelebt. "Ich habe mich von Anfang an sehr wohlgefühlt", sagte der neue Leiter des Nachwuchsleistungszentrums am Mittwoch mehreren Medien in Frankfurt. Im Oktober vergangenen Jahres übernahm er die Leitung.



Der 52 Jahre alte gebürtige Frankfurter war von der Eintracht-Fanszene mehrere Male als "Persona non grata" ("unerwünschte Person") betitelt worden, vor allem die Ultras hatten massiv gegen eine Verpflichtung Möllers gewettert. Hintergrund waren Interview-Aussagen, in denen der Ex-Profi sagte, mit der Eintracht habe er keine Verbindung, mit Frankfurt habe er nichts zu tun.

Die Proteste hätten ihn überrascht, sagte Möller. "Natürlich hat mich das getroffen, mit so viel Gegenwind hätte ich nicht gerechnet. Aber ich möchte das nicht thematisieren." Der Gegenwind sei aber von allem von außen gekommen. "Es gab niemanden von der Eintracht, der auch nur eine Sekunde gezweifelt hat, keinen komischen Blick", erklärte der frühere Mittelfeldspieler zum vereinsinternen Rückhalt.