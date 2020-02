LIVESport-Tag im Live-Blog

Eintracht Frankfurt nach tollem Wochenende auf Wolke 7

10.02.2020, 08:29 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Für Eintracht Frankfurt hätte das Wochenende kaum besser laufen können: Erst fegte man am Freitag den FC Augsburg mit 5:0 vom Platz – und konnte dann in aller Ruhe zuschauen, was die Konkurrenz so macht. Am Sonntag gab es dann noch die Auslosung im DFB-Pokal, wo die SGE mit Werder Bremen ein attraktives, aber durchaus machbares Los bekam. So kann es gerne weitergehen!



Nach einem spannenden Sportwochenende berichten wir trotz des Sturmtiefs "Sabine" auch heute wieder das Neueste aus dem Lokalsport in Frankfurt. Schön, dass Sie wieder dabei sind!