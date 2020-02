LIVESport-Tag im Live-Blog

Bas Dost gegen BVB im Einsatz

13.02.2020, 12:34 Uhr | t-online.de, cf

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.

"Wir spielen gegen eine der besten deutschen Mannschaften der letzten Jahre", sagte Adi Hütter zur Stunde auf einer Pressekonferenz in Frankfurt in Hinblick auf das morgige Spiel gegen den BVB. Sein Ziel: Die Offensive in Schach halten und gleichzeitig einen Weg nach vorne finden.

"Dortmund muss gewinnen, wenn sie oben mitspielen wollen. Wir möchten unseren Lauf fortsetzen. Deshalb erwarte ich ein interessantes Spiel", so der Eintracht-Coach.

🎙️ #Hütter:

„Wenn uns unsere Gegner loben, zeigt das, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 13, 2020

Er kann dabei aus dem Vollen schöpfen. "Außer Torró habe ich alle Mann an Bord", so Hütter. Bas Dost konnte außerdem die gesamte Woche trainieren und ist jetzt wieder einsatzbereit. Mehr dazu hier...

Glückwunsch an Harald Krämer und Heinz Gründel, die heute Geburtstag haben. Die Eintracht gratuliert:

Ein doppeltes "Alles Gude 🎉" gibt es heute für zwei ehemalige Adlerträger:

Harald Krämer 1⃣9⃣7⃣8⃣-8⃣7⃣ (👈)

— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 13, 2020

Eintracht-Trainer Adi Hütter ist von der österreichischen Nachrichtenagentur APA zu einer möglichen Zukunft als Fußball-Nationaltrainer im Nachbarland befragt worden. Er wiegelte aber ab: "Es ist die höchste Auszeichnung des Landes, Nationaltrainer zu sein. Sicherlich schwebt das irgendwann einmal in meinem Kopf herum, wenn es einmal eine Chance gibt. Momentan passt der Zeitpunkt für mich nicht, weil ich wahnsinnig gerne Clubtrainer bin und tagtäglich mit der Mannschaft arbeite."

"Über einen Anruf von Herrn Bobic würde ich mich freuen", antwortete Deutschlands U21-Nationalspieler Ragnar Ache im November 2019 auf die t-online.de-Frage, ob er sich einen Transfer zu seinem selbst ernannten "Heimatklub" Eintracht Frankfurt wünsche. Keine sechs Wochen nach dieser Aussage unterschrieb der gebürtige Frankfurter einen Vertrag bis 2025 beim Bundesligisten. Jetzt hat er wieder mit uns geredet und unter anderem erklärt, wie der Wechsel zur SGE zustande kam.

Der Aufschwung der letzten Jahre bei Eintracht Frankfurt ist auch untrennbar mit dem Namen Filip Kostic verbunden. Beim HSV mehr oder weniger vom Hof gejagt, blühte der Außernbahnspieler bei der SGE auf und wurde zum absoluten Leistungsträger. Jetzt könnten sich die Wege aber wieder trennen: Wie die "Sport Bild" berichtet, ist der Abschied von Kostic bei der Eintracht im Sommer schon beschlossene Sache. Demnach sucht man bei der bereits Eintracht nach einem Nachfolger. So sehr er sportlich weh tun würde – finanziell würde sich ein Abgang des Serben wahrscheinlich lohnen: Die kolportierte Ablösesumme liegt bei rund 30 Millionen Euro.



