LIVESport-Tag im Live-Blog

Eintracht Frankfurt – "haben es mit sehr gutem Gegner zu tun"

19.02.2020, 08:07 Uhr | t-online.de, cf

Adi Hütter: Der Trainer von Eintracht Frankfurt will offenbar den nächsten Gegner nicht unterschätzen. (Quelle: MIS/imago images)

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Der Trainer von Eintracht Frankfurt hat den kommenden Gegner, RB Salzburg, unter die Lupe genommen. "Wir haben es mit einem sehr guten Gegner zu tun", sagte der Trainer in einem Interview, dass der Verein auf YouTube publizierte. Offenbar will der Coach die Salzburger nicht unterschätzen. Gleichzeitig rechnet er sich gute Chancen für Frankfurt aus: "Es steht 50:50, wir wollen weiterkommen", so Hütter.

Willkommen zurück an diesem Mittwoch. In unserem Sport-Live-Blog aus Frankfurt begleiten wir Sie wieder durch den Tag.