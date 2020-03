LIVESport-Tag im Live-Blog

Eintrachts Gelson Fernandes arbeitet an Comeback

02.03.2020, 12:00 Uhr | t-online.de, cf

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Die Eintracht-Profis starten bei Sonnenschein mit dem Training – und mit dabei sind auch die zuletzt ausgefallenen Mijat Gacinovic und Lucas Torró, wie der Verein auf Twitter mitteilt.

3 Torhüter + 21 Feldspieler, darunter wieder Gacinovic und Torró, wuseln heute übers Trainingsgelände 🏟☀️#SGE pic.twitter.com/ZjLiGJpTj5 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 2, 2020

Bas Dost, der zuletzt immer wieder mit Adduktorenproblemen zu kämpfen hatte, befindet sich derzeit im Aufbautraining.

Anfang Januar hat sich Eintrachts Gelson Fernandes im Traininslager in Florida verletzt. Diagnose: Sehnenriss im Hüftbeuger. Drei bis vier Monate werde er ausfallen, heiß es. Im April könnte er fit sein. "Halbfinale zu spielen wäre schön", sagte Fernandes im Hinblick auf ein mögliches DFB-Halbfinale am 21. und 22. April, wie der Verein mitteilt. Aber: "Ich muss Geduld haben", so der 33-jährige Mittelfeldspieler.

Fernandes, der laut eigener Aussage bislang noch nie länger als drei Wochen ausgefallen ist, trainiert derzeit mit Reha-Trainer Benjamin Sommer. "Es geht aufwärts. Ich bin optimistisch", sagte Fernandes.

Vier Tore in 16 Minuten: Das gelang den Frankfurterinnen im gestrigen Spiel gegen den 1. FC Köln mit 4:1 (0:1). Es trafen Géraldine Reuteler (57.'), Laura Freigang (62.'), kurz darauf Barbara Dunst (65.') und Sjoeke Nüsken (73.').



Spielerinnen des 1. FFC Frankfurt: Gegen den 1. FC Köln gelangen ihnen vier Tore in gerade einmal 16 Minuten. (Quelle: Hartenfelser/imago images)



"Wir wussten, dass es schwer wird in Köln, weil das Team mitten im Abstiegskampf steckt. Wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten auch die erste Chance, bekommen aber das 0:1", sagte Cheftrainer Niko Arnautis nach dem Spiel. "Nach der Pause haben wir es aber super gemacht, wir haben super schnellen Fußball gespielt, dann per Elfer gleich auf 2:1 gestellt und anschließend das 3:1 und 4:1 wunderbar herausgespielt."

Zwar ist das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen verschoben worden – ein Nachholtermin wurde bislang noch nicht kommuniziert – und dennoch treffen die beiden Teams nun aufeinander, am Mittwoch im DFB-Viertelfinale. "In jedem Fall bleibt es ein Duell von großer Tradition, immerhin begegnen sich beide Seiten zum insgesamt 108. Mal. Mit keiner anderen Mannschaft kreuzten die Frankfurter so häufig die Klingen wie mit den Grün-Weißen", teilt der Verein nun mit.

Trotz der 6:7-Niederlage gegen die Heilbronner Falken konnten sich die Löwen Frankfurt den Hauptrundensieg der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) sichern. Nach dem 52. Spieltag stehen die Löwen auf Tabellenplatz Eins vor den Kasseler Huskies und können sich schon auf die Play-offs freuen, die in weniger als zwei Wochen beginnen.

Bestes Team und beste Fans. Eure DEL2-Hauptrundensieger 2019/2020 💪💪💪 _____ P.S.: Alle hier fehlenden Jungs wurden später im Teambus wieder gesichtet 🤣😉 Gepostet von Löwen Frankfurt am Sonntag, 1. März 2020

