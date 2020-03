LIVESport-Tag im Live-Blog

Trotz Corona will Eintracht in Basel spielen

03.03.2020, 14:23 Uhr | t-online.de, cf

Frankfurts Andre Silva (M) freut sich mit Timothy Chandler (r) und anderen Mannschaftskollegen: Der Eintracht könnte in Basel am 19. März ein Geisterspiel drohen. (Quelle: Uwe Anspach/Archiv/dpa)

Die Eintracht-Profis David Abraham und Mijat Gacinovic konnten gestern wieder Teile des Trainings mitmachen. "Ich hoffe, dass sie heute 100 Prozent durchziehen können", sagte Eintracht-Coach Adi Hütter vorhin auf einer Pressekonferenz. Auch Lucas Torró ist wieder dabei. "Bis auf Russ, Fernandes und Dost kann ich also aus dem Vollen schöpfen."

"Wir werden mit den Regierungen beider Länder sprechen und eine Entscheidung erst kurz vor dem Spiel treffen", sagte Generalsekretär Theodore Theodoridis nach dem UEFA-Kongress in Amsterdam zu der Frage, ob das Achtelfinal-Rückspiel zwischen der Eintracht und dem FC Basel am 19. März in der Schweiz stattfinden kann.

Die Swiss Football League hatte am Montag alle Spiele der beiden höchsten Ligen bis zum 23. März abgesagt. Das Achtelfinal-Hinspiel in Frankfurt ist für den 12. März geplant. Spielabsagen würden zu Komplikationen im engen Spielplan führen. "Der Spielkalender ist jetzt schon voll. Wenn Spiele ausgesetzt werden, ist das ein Problem", sagte Theodoridis.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen kehrt nach dem morgigen Pokalspiel bei Eintracht Frankfurt nicht wie sonst üblich nach Bremen zurück. Stattdessen bleibt das Team von Trainer Florian Kohfeldt bis zum Freitag in Frankfurt, um von dort direkt weiter nach Berlin zu reisen. Dort steht am Samstag das Bundesligaspiel gegen Hertha BSC an. "Das hat sowohl logistische als auch sportliche Gründe", erklärte Kohfeldt die ungewöhnliche Maßnahme am Dienstag. "Wir sparen uns so eine lange Busfahrt, die der Regeneration nicht zuträglich gewesen wäre."

Eintracht Frankfurt geht trotz der Absage der Fußballspiele der 1. und 2. Liga in der Schweiz für den März wegen der Coronavirus-Epidemie von einer Austragung der Rückpartie der Europa League beim FC Basel aus. "Wir spielen in Basel", sagte Jan Strasheim, Sprecher des Bundesligisten, am Dienstag auf dpa-Anfrage. "Ob mit oder ohne Zuschauer hängt davon ab, wie die Schweizer Behörden die Situation bewerten. Wir planen mit beiden Szenarien." Das Hinspiel des Achtelfinals wird am 12. März am Main stattfinden, eine Woche später ist Basel Schauplatz der zweiten Partie.

Am Mittwoch trifft die Frauen-Nationalmannschaft im Algarve-Cup auf den ersten Gegner: Schweden. Nach Portugal gereist ist auch Laura Freigang vom 1. FFC Frankfurt. Die 22-jährige Offensivspielerin könnte morgen zum ersten Mal für die DFB-Auswahl spielen. "Es wäre ein Traum, wenn ich beim Algarve Cup zum ersten Mal für die A-Nationalmannschaft auf dem Platz stehen würde", sagte Freigang in einem Interview mit dem DFB. Sie werde alles aufsagen, alles mitnehmen, sagte sie darin.



Laura Freigang (1. FFC Frankfurt) im Interview: Die 22-Jährige könnte beim Algarve Cup zum Einsatz kommen. (Quelle: foto2press/imago images)



"Ich möchte mich gerne von meiner besten Seite präsentieren und so vielleicht einen Fuß in die Tür bekommen, um auch bei zukünftigen Länderspielen berücksichtigt zu werden", so die Frankfurter Spielerin.

Morgen Abend empfängt die Eintracht im Viertelfinale des DFB-Pokals Werder Bremen. Und das sind die Schiedsrichter für die Partie:

Hier kommt das Schiedsrichtergespann für #SGESVW:

👮‍♂️ Felix Zwayer (Bild)

🚩 Thorsten Schiffner

🚩 Marco Achmüller

4⃣ Robert Kempter

Wegen des Coronavirus hat die Schweiz alle Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauern verboten. Die Swiss Football League hat gestern außerdem beschlossen, dass alle Fußballspiele der 1. und 2. Liga bis Anfang April abgesagt werden, berichtet unter anderem der "Sportbuzzer". Und was bedeutet das für das geplante Europa-League-Achtelfinale zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt? Das Hinspiel findet am 12. März in Frankfurt statt, das Rückspiel ist eigentlich für den 19. März geplant. Bislang gibt es dazu noch keine offiziellen Angaben, ob es ausfällt oder stattfinden wird.

Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Dominik Kohr möchte im Pokalfinale in Berlin stehen. Wie die "hessenschau" berichtet, sagte er gegenüber der "Frankfurter Rundschau": "Ich war noch nie in Berlin beim Finale, am Mittwoch können wir den nächsten Schritt dahin tun". Der morgige Gegner Werder Bremen habe durch das ausgefallene Spiel am Sonntag "vielleicht ein kleines Kopfproblem".

