Eintracht-Frankfurt-Profi will ins Pokalfinale

03.03.2020, 08:58 Uhr | t-online.de

Eintrachts Dominik Kohr: Er will ins Pokalfinale in Berlin. (Quelle: Revierfoto/imago images)

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.

Wegen des Coronavirus hat die Schweiz alle Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauern verboten. Die Swiss Football League hat gestern außerdem beschlossen, dass alle Fußballspiele der 1. und 2. Liga bis Anfang April abgesagt werden, berichtet unter anderem der "Sportbuzzer". Und was bedeutet das für das geplante Europa-League-Achtelfinale zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt? Das Hinspiel findet am 12. März in Frankfurt statt, das Rückspiel ist eigentlich für den 19. März geplant. Bislang gibt es dazu noch keine offiziellen Angaben, ob es ausfällt oder stattfinden wird.

Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Dominik Kohr möchte im Pokalfinale in Berlin stehen. Wie die "hessenschau" berichtet, sagte er gegenüber der "Frankfurter Rundschau": "Ich war noch nie in Berlin beim Finale, am Mittwoch können wir den nächsten Schritt dahin tun". Der morgige Gegner Werder Bremen habe durch das ausgefallene Spiel am Sonntag "vielleicht ein kleines Kopfproblem".

