Eintracht ist zuversichtlich im Pokal gegen Bremen

04.03.2020, 09:30 Uhr | t-online.de, cf

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Da sind sich viele sicher: Auch beim heutigen DFB-Pokalspiel in Frankfurt wird es Fanproteste gegen Dietmar Hopp geben. Offiziell geäußert habe sich die Fanszene laut "Frankfurter Rundschau" allerdings noch nicht.



Eintracht-Trainer Adi Hütter hat eine klare Meinung dazu. "Persönliche Beleidigungen haben auf dem Fußballplatz nichts zu suchen", zitiert die Rundschau den Coach. "Ich erwarte von unseren Fans, dass sie uns zu 100 Prozent unterstützen."

Warum Hopp so massiv kritisiert wird, lesen Sie hier.

Eintracht Frankfurt geht heute mit großer Zuversicht in das Viertelfinalspiel des DFB-Pokals gegen Werder Bremen. Für Cheftrainer Adi Hütter ist das die Chance, einen großen Schritt in Richtung Finale in Berlin zu machen. Nach der Absage der Bundesligapartie am Sonntag in Bremen hatten die Hessen vier Tage spielfrei.

🎙 #Hütter:

"Abraham und Gacinovic konnten gestern Teile des Trainings mitmachen. Ich hoffe, dass sie heute 100% durchziehen können. Torró ist ebenfalls wieder dabei. Bis auf Russ, Fernandes und Dost kann ich also aus dem Vollen schöpfen."

––––––#SGE #SGESVW #DFBPokal — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 3, 2020

Personell kann Coach Hütter gegen die Hanseaten aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Torjäger Bas Dost (Adduktorenprobleme) muss weiter pausieren. Die Frankfurter gewannen bisher fünfmal den DFB-Pokal, zuletzt 2018. Bremen ist mit sechs Pokal-Gewinnen nach dem FC Bayern München der zweiterfolgreichste Club in diesem Wettbewerb.

