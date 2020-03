LIVESport-Tag im Live-Blog

Entwarnung bei Bremens Toprak nach Kostic-Foul

05.03.2020, 12:00 Uhr | t-online.de, cf

Eintrachts Filip Kostic sah die Rote Karte für sein Foul an Ömer Toprak (Werder Bremen): Der Bremer Abwehrspieler erlitt doch kein Wadenbeinbruch wie ursprünglich befürchtet. (Quelle: Jan Huebner/imago images)

Die Fans von Eintracht Frankfurt haben gestern mit viel Humor auf die jüngsten Diskussionen über Hass und Hetze im deutschen Fußball reagiert. Zu Beginn der zweiten Halbzeit rollten sie ein Banner mit dem Schriftzug "Dietmar Hopp du Sohn einer Mutter" aus. Hopp war zuletzt landesweit in den Stadien verunglimpft worden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Im Schnitt 5,70 Millionen Zuschauer haben am Mittwochabend ab 20.45 Uhr den 2:0-Sieg des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Werder Bremen verfolgt. Die ARD verzeichnete mit ihrer meistgesehenen Übertragung des Tages einen Marktanteil von 20,3 Prozent.

Frankfurts Filip Kostic hat beim Pokalspiel gestern Abend Werder Bremens Abwehrspieler Ömer Toprak hart gefoult. Toprak musste ins Krankenhaus gebracht werden, Kostic bekam die Rote Karte.

Zunächst wurde befürchtet, Koprak könne sich ein Wadenbeinbruch zugezogen haben. Heute Morgen teilten die Bremer mit, dass bei dem 30-Jährigen eine Riss-Quetschwunde an der Wade diagnostiziert wurde.

Nach dem Elfmeter für Frankfurt steht der Schiedsrichter in der Kritik. Vor der Halbzeit hat Schiedsrichter Felix Zwayer auf ein Handspiel des Werder-Spielers Ludwig Augustinsson im Strafraum hingewiesen. Keiner der Zuschauer und Spieler hätte dieses gesehen, "dann beginnt die forensische Suche", sagt Kohfeldt dazu. Dann entschied Zwayer auf Elfmeter für Frankfurt. Leonardo Bittencourt hat sich deshalb kaum beruhigen können und sah die Gelbe Karte. Auch Trainer Kohfeldt wurde verwarnt. Er habe sich unsportlich verhalten, sagte der Schiedsrichter, weil er ihn auf dem Weg in die Kabine fragte: "Kann ich Ihnen auch Gelb geben, Herr Zwayer?" und sich ihm in den Weg stellte. Mehr dazu hier.

Bei den Dancers der Fraport Skyliners gibt es heute einen besonderen Grund zum Feiern. Tänzerin Jennifer hat heute Geburtstag. Schon im Alter von neun Jahren wusste sie, dass sie Cheerleaderin werden will. Und siehe da, ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen!

Endlich ist es wieder einmal an der Zeit einen Dancers-Geburtstag zu feiern, den unserer lieben JENNIFER! Als sie im... Gepostet von Fraport Skyliners Dance Team am Mittwoch, 4. März 2020

Eintracht steht im Halbfinale! Die Frankfurter haben Werder Bremen mit einem 2:0 aus dem DFB-Pokal gekickt. Die Hessen haben souverän gespielt, doch auch keine Glanzleistung bewiesen. Denn nach der Pause verflachte die Partie etwas. In der 60. Minute kamen die Frankfurter dann langsam wieder zu sich. Alles zum gestrigen Spiel lesen Sie hier.

