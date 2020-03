LIVESport-Tag im Live-Blog

Fredi Bobic: Geisterspiele sind keine Option

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat die ursprünglich für 24. März geplante mündliche Verhandlung der Pokalspiel-Sperre gegen Filip Kostic vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt wegen der Corona-Pandemie wieder abgesetzt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Kostic war am 6. März vom DFB-Sportgericht wegen rohen Spiels mit einer Sperre von vier Pokalspielen belegt worden. Der Serbe war in der Nachspielzeit des Pokalspiels gegen Werder Bremen am 4. März von Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) des Feldes verwiesen worden. Gegen das Urteil des Einzelrichters hatten Spieler und Verein fristgerecht Einspruch beim DFB-Sportgericht eingelegt.

In den sozialen Netzwerken haben mehrere Profis der Eintracht Frankfurt zur Vorsicht gemahnt. "Klar, das sind schwierige Zeiten. Hör einfach zu, was die Regierung zu sagen hat, wir müssen jetzt alle zusammenhalten", sagte Stürmer Bas Dost. Jeder soll auf sein Umfeld aufpassen und stark bleiben.



Bas Dost hat noch eine wichtige Nachricht für euch 💬#FlattenTheCurve #inEINTRACHT pic.twitter.com/OzrRsvrDmV — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 16, 2020

"Wir kommen da wieder raus", sagt Mijat Gacinovic. Auch andere Spieler äußern sich und machen Fans Mut, dass es bald wieder bergauf geht.

Jetzt, wo die DFL die Bundesliga und 2. Liga bis zum 2. April pausiert hat, stellt sich die Frage, was danach passiert. Viele Klubs hoffen auf die Austragung von Geisterspielen. Anders könnten viele der Vereine nicht überleben. So blieben zumindest die TV- und Werbeeinnahmen. Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hat aber eine klare Meinung dazu, wie er "Kicker" verrät: "In einer solchen Situation kann man auch keine Geisterspiele durchführen und die Fans damit in die Sportbars treiben, in denen sich die Infektionsgefahr in unverantwortlicher Weise erhöht. Nicht in dieser aktuellen, aufgeheizten Lage."

