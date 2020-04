Waldstadion wird umbenannt

Aus Frankfurter Stadion wird "Deutsche Bank Park"

01.04.2020, 09:35 Uhr | rtr, dpa

Blick in das Waldstation Frankfurt: Aus der Commerzbank-Arena wird künftig der Deutsche Bank Park. (Quelle: osnapix/Archiv/imago images)

Die bisherige Partnerschaft zwischen Eintracht Frankfurt und der Commerzbank ist beendet. Die Deutsche Bank wird neuer Hauptsponsor. Auch für die "Commerzbank Arena" gibt es dann einen neuen Namen.

Die Deutsche Bank wird neuer Sponsor des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Bei der auf mindestens sieben Jahre angelegten Partnerschaft gehe es um mehr als Sport-Sponsoring, teilten der Club und die Deutsche Bank am Mittwoch mit. So sollten unter anderem auch digitale Geschäftsmodelle und Produkte entwickelt werden. Über die Höhe der jährlichen Sponsoring-Kosten sei Stillschweigen vereinbart worden.



"Aufgrund der aktuellen Corona-Krise wollten Eintracht Frankfurt und die Deutsche Bank zu einem späteren Zeitpunkt umfassender über die Eckpfeiler der Partnerschaft und das Konzept des Deutsche Bank Parks informieren", teilte die Eintracht mit. Wie die "Bild"-Zeitung am Mittwoch berichtete, werde dem Frankfurter Bundesligisten der Vertrag in den nächsten sieben Jahren rund 38 Millionen Euro einbringen.

Aus "Commerzbank Arena" wird "Deutsche Bank Park"



Das Frankfurter Waldstadion, in dem die Eintracht vor mehr als 50.000 Zuschauern spielt und in dem regelmäßig große Konzerte stattfinden, wird umbenannt in "Deutsche Bank Park". Bisher ist das Stadion unter "Commerzbank Arena" bekannt.



Die seit 15 Jahren bestehende Partnerschaft mit der Commerzbank läuft Ende Juni aus, wie die Deutsche-Bank-Konkurrentin in einer separaten Mitteilung bestätigte.