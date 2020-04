Zwangspause in der Corona-Krise

Spielerinnen des FFC Frankfurt trainieren wieder

15.04.2020, 13:13 Uhr | dpa

Trainer Niko Arnautis (1. FFC Frankfurt) ruft: Der Bundesligist hat sein Training in Kleingruppen aufgenommen. (Quelle: Kessler-Sportfotografie/imago images)

Seit Mitte März haben die Spielerinnen des 1. FFC Frankfurt wegen der Corona-Krise im häuslichen Umfeld trainiert. Jetzt beginnt das Training wieder auf dem Sportplatz.

Die Bundesliga-Spielerinnen des 1. FFC Frankfurt haben das Training in Kleingruppen wieder aufgenommen. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, finden die Übungseinheiten zu unterschiedlichen Zeiten statt. Zudem würden die Abstandsregeln während der Nutzung der Sportstätte sowie bei allen Übungen auf dem Platz genauso wie alle anderen behördlichen Vorgaben beachtet. Zuvor hatten sich die Spielerinnen mit individuellen Maßnahmen seit dem 14. März im häuslichen Umfeld fitgehalten, hieß es in der Mitteilung.

Der Spielbetrieb in allen Wettbewerben des Deutschen Fußball-Bundes ist bis mindestens zum 30. April ausgesetzt. In der Frauen-Bundesliga stehen noch sechs Spieltage an.

"Unser Training in Kleingruppen gibt uns die Möglichkeit, wieder auf dem Rasen zu stehen, das Ballgefühl zurückzugewinnen und sich – wenn auch aus Entfernung – mal wieder zu sehen", sagte Cheftrainer Niko Arnautis. Alle Spielerinnen hätten bisher sehr diszipliniert alleine gearbeitet und seien fit, aber das Training auf dem Platz sei natürlich immer noch ein anderes.