"Deutsche Bank Park"

Neuer Schriftzug am Stadion von Eintracht Frankfurt montiert

21.08.2020, 10:29 Uhr | dpa

Das Stadion von Eintracht Frankfurt hat einen neuen Namen – nach einer Woche ist der Schriftzug nun auch auf dem Dach montiert.

Die Montage des neuen Schriftzugs an der Heimstätte des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist am Donnerstag nach einer Woche abgeschlossen worden. Bereits seit dem 1. Juli heißt die Arena in Frankfurt offiziell "Deutsche Bank Park".



Das Geldinstitut löste die Commerzbank ab, die 15 Jahre lang Partner der Eintracht war. Der Vertrag hat eine Gültigkeit bis mindestens zum 30. Juni 2027 – mit der Option zur Verlängerung. Insgesamt soll die Eintracht rund 38 Millionen Euro kassieren.