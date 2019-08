Frankfurt am Main

Prozess um Raubmord an 58-Jähriger: Bankkaufmann vor Gericht

23.08.2019, 00:23 Uhr | dpa

Der Zeugentisch in einem Verhandlungssaal des Landgerichts in Frankfurt am Main. Foto: Fredrik von Erichsen/Archivbild (Quelle: dpa)