Frankfurt am Main

Pokalduell FC Bayern beim VfL Bochum live bei Sport1

23.08.2019, 13:50 Uhr | dpa

Das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal von Titelverteidiger FC Bayern München beim VfL Bochum wird am 29. Oktober bei Sport1 live im Free-TV gezeigt. Das prestigeträchtige Borussia-Duell zwischen Dortmund und Mönchengladbach wird die ARD am 30. Oktober ab 20.45 Uhr live übertragen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle 16 Spiele live.

Die zweite Pokal-Runde startet am Dienstag um 18.30 Uhr mit vier Partien. Tags darauf tritt ebenfalls um 18.30 Uhr Zweitligist 1. FC Nürnberg beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern an. Das Finale findet am 23. Mai im Berliner Olympiastadion statt.