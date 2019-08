Frankfurt am Main

Zwanziger-Anwalt: Vorwürfe gegen Mandanten unbegründet

26.08.2019, 13:01 Uhr | dpa

Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger hat mit Unverständnis auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main reagiert, die Anklage wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in der WM-Affäre zuzulassen. "Es erstaunt uns schon, dass im Beschluss des Oberlandesgerichts in weiten Teilen die Ausführungen der Staatsanwaltschaft/Generalstaatsanwaltschaft wörtlich abgedruckt werden, unsere dazu ausführlich übermittelte Stellungnahme indes völlig weggelassen wird und eine inhaltliche Auseinandersetzung damit noch nicht einmal im Ansatz erkennbar ist", teilte Zwanzigers Anwalt Hans-Jörg Metz am Montag mit.

Zuvor hatte das OLG mitgeteilt, die Anklage gegen die früheren DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Zwanziger zuzulassen. Es bestehe bei insgesamt vier Angeklagten ein hinreichender Tatverdacht, gab das Gericht am Montag bekannt. "Weder die Tatsache noch der Inhalt des Beschlusses ändern etwas an der von hier aus vertretenen Rechtsauffassung, wonach die Vorwürfe gegen meinen Mandanten unbegründet sind", erklärte Metz in der schriftlichen Stellungnahme.

Wesentliche Gesichtspunkte seien nicht angesprochen oder gewürdigt worden, kritisierte Metz. Das weitere Verfahren bleibe abzuwarten, sagte er und betonte: "Wir sehen den weiteren Verfahrensschritten wie aber auch der Hauptverhandlung gelassen entgegen."