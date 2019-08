200.000 Euro abgezwackt

Buchhalterin wegen Untreue vor Frankfurter Landgericht

29.08.2019, 14:53 Uhr | dpa

Am Platz des Zeugentisches steht in einem Verhandlungssaal im Landgericht ein Mikrofon. Foto: Fredrik von Erichsen/Archivbild (Quelle: dpa)

Eine Buchhalterin soll sich 200.000 Euro vom Konto ihres Arbeitgebers überwiesen haben. Vor dem Frankfurter Landgericht muss sie sich jetzt dafür verantworten.

Wegen Untreue in einem Gesamtumfang von rund 200.000 Euro hat sich seit Dienstag eine Buchhalterin vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Der Anklage zufolge nutzte die 50-Jährige ihre Bankvollmacht bei einem Logistikunternehmen zwischen 2016 und Juli 2017 in 24 Fällen, um ungerechtfertigte Überweisungen vom Firmenkonto an sich selbst vorzunehmen. Die einzelnen Beträge schwankten demnach zwischen 120 Euro und 34.000 Euro. Im August 2017 kamen die Unregelmäßigkeiten ans Tageslicht und die Frau schied nach dreijähriger Tätigkeit bei der Firma aus. (Az: 3470 Js 235581/17)

Die Frau soll mit dem Geld einen aufwendigen Lebensstil finanziert haben - mitsamt Ferienhaus auf den Kanarischen Inseln. Die Angeklagte kündigte für den kommenden Prozesstag Anfang September eine Einlassung an. Mitte September soll der Prozess vor der Großen Strafkammer abgeschlossen werden.