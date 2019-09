Frankfurt am Main

DFB-Pokal der Frauen: Spitzenspiel im Achtelfinale

13.09.2019, 20:57 Uhr | dpa

Im Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen kommt es zum Gipfeltreffen zwischen Double-Gewinner VfL Wolfsburg und Vize-Meister FC Bayern München. Die beiden Champions-League-Teilnehmer treffen am 16. November in München aufeinander, wie die Auslosung am Freitagabend durch die 68-malige Nationalspielerin Sonja Fuss ergab. In weiteren Erstliga-Duellen treffen der 1. FC Köln auf die SGS Essen, die TSG Hoffenheim auf den USV Jena, der 1. FFC Frankfurt auf Bayer Leverkusen und Vorjahresfinalist SC Freiburg auf Turbine Potsdam.