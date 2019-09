Frankfurt am Main

Eintracht in Augsburg: Härtetest vor Arsenal-Spiel

14.09.2019, 02:12 Uhr | dpa

Der österreichische Abwehrspieler Martin Hinteregger steht im Blickpunkt der Bundesliga-Partie von Eintracht Frankfurt am heutigen Samstag in Augsburg. Trotz seiner jüngsten Eskapade darf der 27-Jährige mit seinem Startelfeinsatz gegen seinen Ex-Club rechnen.

Hinteregger war wegen einer ausgedehnten Geburtstagsfeier vor dem EM-Qualifikationsspiel der Österreicher in Polen für die Partie am vergangenen Montag nicht berücksichtigt worden. Eintracht-Trainer Adi Hütter erklärte, man habe die Sache intern geregelt. Verzichten müssen die Hessen auf Mittelfeldspieler Mijat Gacinovic (Adduktorenbeschwerden). Augsburg hat in den ersten drei Partien nur einen Punkt gesammelt. Die Frankfurter wollen sich auf den Europacup-Start gegen den FC Arsenal am Donnerstag einstimmen.