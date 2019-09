Frankfurt am Main

Weitere Protestaktionen gegen IAA geplant

15.09.2019, 03:23 Uhr | dpa

Tausende haben am Samstag gegen die Internationale Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt demonstriert, am heutigen Sonntag sind die nächsten Aktionen geplant. Das Bündnis "Sand im Getriebe" aus Klima- und Umweltschützern hat angekündigt, den Zugang zur Messe blockieren zu wollen. Details nannten die Organisatoren nicht. Gewalt gegen Personen und Beschädigungen von Infrastruktur soll es nicht geben. Die Polizei rechnet mit mehreren hundert Teilnehmern.

Bereits am Samstag hatten nach Polizeiangaben 15 000 Menschen bei einer Kundgebung vor dem Messegelände eine rasche Verkehrswende und mehr Klimaschutz gefordert. Die Veranstalter bezifferten die Teilnehmerzahlen auf 25 000, darunter seien allein 18 000 Radfahrer gewesen, die sich an einer großangelegten Sternfahrt beteiligten. Die IAA 2019 hatte am Samstag ihre Tore für die breite Öffentlichkeit geöffnet, die Messe dauert noch bis 22. September.