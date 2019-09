Frankfurt am Main

88 Platzverweise und drei Strafverfahren bei IAA-Blockaden

16.09.2019, 13:56 Uhr | dpa

Nach Blockadeaktionen rund um die Internationale Automobilausstellung (IAA) am Sonntag hat die Polizei am Montag ein weitgehend positives Fazit gezogen. Der Tag sei im Großen und Ganzen friedlich verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Bei einer Blockade an einer Zufahrtsstraße zur Messe seien 88 Platzverweise ausgesprochen worden. Außerdem seien 26 Menschen in Gewahrsam genommen worden. Grund dafür seien nicht vorhandene Ausweispapiere gewesen. Wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Versammlungsgesetz seien außerdem drei Strafverfahren eingeleitet worden.

Aufgerufen zu den Blockaden hatte das Bündnis "Sand im Getriebe" aus Umwelt- und Klimaaktivisten. Die Demonstranten setzten sich auf die Stufen vor dem Haupteingang und machten ihn bis zum Nachmittag unpassierbar. Zeitweise waren zudem ein weiterer Eingang sowie einzelne Zufahrtswege dicht.