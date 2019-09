Brandstiftung vermutet

Hotel-Sauna in Frankfurt komplett abgebrannt

17.09.2019, 19:02 Uhr | dpa

Eine Kelle mit der Aufschrift Einsatz Feuerwehr: In Frankfurt hat es am späten Montagabend in der Sauna eines Hotels gebrannt. (Quelle: Armin Weigel/Archivbild/dpa)

In einem Frankfurter Hotel hat es in einer Sauna gebrannt. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei hat bereits eine Vermutung, wer das Feuer verursacht haben könnte.

In einem Frankfurter Hotel hat es am späten Montagabend in einer Sauna gebrannt. Feuerwehrleute suchten die im Dachgeschoss gelegene Sauna unter Atemschutz nach Gästen ab, doch hatten alle die Etage rechtzeitig verlassen, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Die Polizei vermutet ersten Erkenntnissen zufolge fahrlässige Brandstiftung als Brandursache.



Demnach hatte ein 46 Jahre alter Hotelgast die Sauna alleine besucht. Er gab der Polizei zufolge an, sich während seines Saunagangs für einen Aufguss entschlossen zu haben. Dafür habe er ein Fläschen benutzt, das er in der Sauna vorgefunden habe. Doch als er den Inhalt auf den heißen Steinen entleert habe, habe sich dieser entzündet und sei an die Holzwand gespritzt. Als auch die Wand Feuer gefangen habe, sei der 46-Jährige aus der Sauna geflüchtet.



Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand laut Polizei, bevor er auf das restliche Gebäude übergreifen konnte. Die Sauna hingegen sei komplett abgebrannt. Den Schaden schätzte die Feuerwehr auf rund 60.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.