Frankfurt am Main

Größtes psychosoziales Beratungszentrum vor Wiedereröffnung

17.09.2019, 17:15 Uhr | dpa

Nach zweijährigem Umbau wird am Freitag (20. September) in Frankfurt das Evangelische Zentrum "Am Weißen Stein" wiedereröffnet. Die Einrichtung im Stadtteil Eschersheim soll künftig Hessens größtes psychosoziales Beratungszentrum beherbergen, wie der Evangelische Regionalverband am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Neben den kostenlosen Familien-, Sucht-, Erziehungs- oder Jugendberatungen des Regionalverbandes Frankfurt und Offenbach sind in dem Haus unter anderem die Evangelische Familienbildung, die Ambulanten Jugendhilfen und das Evangelische Jugendwerk Hessen untergebracht.

"Wir möchten zu einem verlässlichen und verschwiegenen Partner für Menschen in den unterschiedlichsten Lebenslagen, Krisen- und Konfliktsituationen werden - unabhängig von ihrer Hautfarbe, Nation oder Herkunft", sagte Fachbereichsleiter Jürgen Mattis. Insgesamt bieten in dem 3000 Quadratmeter großen Zentrum knapp 40 Experten aus Psychologie, Pädagogik, Bildungsarbeit und Politik ihr Wissen an. Sie werden von rund 50 Honorarkräften und 150 qualifizierten Ehrenamtlichen unterstützt.

Das Gebäude wurde nach Angaben der Architekten für rund 7,3 Millionen Euro komplett saniert. Außen ist eine weiße Metallfassade angebracht, in die kleine Kreuze hineingestanzt sind. Von weitem betrachtet ergeben sie das berühmte Deckenbild "Die Erschaffung Adams" aus der Sixtinischen Kapelle. Die Beratungsdienste des Zentrums haben nach eigener Darstellung im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 2800 Menschen betreut - darunter Flüchtlinge und Migranten aus 30 verschiedenen Ländern. An den Kursen der Evangelischen Familienbildung nahmen knapp 30 000 Menschen teil.