Frankfurt am Main

Grzimek-Preis geht an philippinische Naturschützerin

18.09.2019, 20:37 Uhr | dpa

Angelique Songco, Leiterin eines philippinischen Meeresschutzgebietes, ist mit dem diesjährigen KfW-Bernhard-Grzimek-Preis ausgezeichnet worden. Songco gelinge es in herausragender Weise, die Interessen der Anwohner und Touristen mit dem Schutz der vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt des Riffs in Einklang zu bringen, hieß es am Mittwoch in der Jurybegründung.

Die 58-Jährige leitet seit 2001 den Tubbataha Reefs Natural Park, ein Unesco-Weltnaturerbe. Dabei setze sie "in ihrer innovativen und leidenschaftlichen Strategie" vor allem auf intensive Bildungs- und persönliche Überzeugungsarbeit. So erreichte sie bei der lokalen Bevölkerung ein neues Verständnis für den Umweltschutz.

"Mir ist wichtig, den Menschen zu erklären, dass die Ozeane nicht unendlich sind. Dass sie all den Müll, den wir Menschen verursachen, nicht aufnehmen können. Und dass es, wenn wir so weitermachen, bald keinen Fisch mehr gibt, den wir fangen können", erklärte die Preisträgerin laut Mitteilung. "Erst wenn die Menschen die Meere verstehen, fangen sie auch an, sie sorgfältiger zu behandeln."

Der mit 50 000 Euro dotierte Grzimek-Preis wird alle zwei Jahre von der KfW-Stiftung am Menschen vergeben, die sich für den Erhalt der Artenvielfalt einsetzen. Preisträger 2017 war der südafrikanische Naturschützer Andrew Zaloumis.