Frankfurt am Main

Außenfassade des Hochhauses "One Forty West" ist halb fertig

19.09.2019, 18:25 Uhr | dpa

Der Rohbau steht, nun wird die Fassade hochgezogen: Das Hotel- und Wohnhochhaus "One Forty West" an der Frankfurter Senckenberganlage nimmt zunehmend Gestalt an. 28 der 41 Obergeschosse sind mittlerweile mit Fassade versehen. Auch der Balkon für das öffentlich zugängliche Restaurant mit Panoramablick ist bereits im 16. Stock angebracht worden, wie bei einer Begehung der Baustelle am Donnerstag deutlich wurde. Nach der Fertigstellung wird das Gebäude 140 Meter hoch sein.

Der Innenausbau erfolgt schrittweise von unten nach oben. In den unteren Etagen haben die Arbeiter mit dem Trockenbau sowie dem Verlegen der Fußbodenheizung begonnen. Insgesamt sollen 187 Miet- und Eigentumswohnungen mit "hochwertiger Ausstattung" sowie 430 Hotelzimmer für eine spanische Hotelkette entstehen. Einige Wohnungen wurden bereits verkauft. Bei den Käufern handele es sich um "verschiedene Typen aus dem wohlhabenden Mittelstand", überwiegend aus der Region, sagte ein Sprecher des Bauherrn. Das Hotel soll planmäßig im Sommer 2020 eröffnen, im Herbst sollen dann die ersten Bewohner einziehen.

"One Forty West" ist ein Teil des "Senckenberg-Quartiers". Ihm wird nach dem Entwurf eines Frankfurter Architektenbüros ein weiteres Hochhaus ("99 West") beiseite gestellt. In dem Viertel sind außerdem ein sechsgeschossiges Bürogebäude ("21 West"), eine Kindertagesstätte, eine Tiefgarage sowie ein Quartiersplatz geplant. Das Projekt war bereits zu Beginn der Planungsphase umstritten. Kritiker warfen der Stadt vor, die Chance verpasst zu haben, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.