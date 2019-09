Frankfurt am Main

Commerzbank plant Verkauf der polnischen Tochter mBank

20.09.2019, 15:24 Uhr | dpa

Die Commerzbank strebt im Zuge ihrer Neuausrichtung einen Verkauf ihrer polnischen Tochter mBank an. Dies würde Geld in die Kasse spülen und eine schnellere Umsetzung der Strategie und der damit verbundenen Investitionen ermöglichen, teilte das Frankfurter Geldhaus am Freitag mit. Die mBank ist an der Warschauer Börse gelistet und wird dort derzeit mit rund 3,1 Milliarden Euro bewertet. Die Commerzbank hält 69,3 Prozent an dem Institut. Durch einen Verkauf der Anteile könnte sie rechnerisch gut zwei Milliarden Euro einnehmen. Zuvor hatte das "Handelsblatt" über einen möglichen Verkauf der mBank berichtet.