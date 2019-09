Frankfurt am Main

Bundeskanzlerin zu FAZ-Kongress erwartet

26.09.2019, 05:30 Uhr | dpa

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hat anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft zu einem Kongress eingeladen. Erwartet werden am Donnerstag (ab 08.30 Uhr) in Frankfurt unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Grünen-Chef Robert Habeck und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, wie aus dem Programm hervorgeht. Die erste Ausgabe der FAZ erschien am 1. November 1949.

Auf dem Kongress soll es in zahlreichen Veranstaltungen unter anderem um die Themen digitaler Wandel, neue Formate, Fake News und Frankfurt als Zeitungsstadt gehen.