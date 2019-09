Frankfurt am Main

Fünf Jahre Haft nach sexuellem Übergriff in Altenheim

27.09.2019, 13:50 Uhr | dpa

Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 88 Jahre alte Mitbewohnerin eines Altenheims ist ein Rentner vom Landgericht Frankfurt zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Überdies muss über eine mögliche Sicherungsverwahrung in der Psychiatrie nach dem Ende der Haftzeit entschieden werden, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Der 66-Jährige war schon mehrfach wegen Sexualdelikten in Haft. AZ 4781 Js 206091/19

Der Vorfall hatte sich im Februar dieses Jahres in der Unterkunft in Frankfurt-Eckenheim ereignet. Der Angeklagte war plötzlich über die schreiende Seniorin hergefallen und hatte sie im Schambereich berührt. Zur Tatzeit hatte er eigenen Angaben zufolge "sechs bis acht Flaschen Bier" getrunken. Das Gericht ging deshalb von einer eingeschränkten Schuldfähigkeit des umfassend geständigen Mannes aus.

Strafmildernd werteten die Richter den Umstand, dass wegen des Geständnisses die Zeugenvernehmung des psychisch stark beeinträchtigten Opfers vermieden werden konnte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.