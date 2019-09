Frankfurt am Main

Revolver und Munition im Keller: 54-Jähriger vor Gericht

30.09.2019, 02:05 Uhr | dpa

Ein 54 Jahre alter Mann steht heute vor dem Amtsgericht Frankfurt, weil er in seinem Keller Waffen gebunkert haben soll. Ihm werden mehrere Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie sprengstoffrechtliche Vorschriften zur Last gelegt. Der Anklage zufolge hortete er in seinem Keller unter anderem mehrere Revolver und Pistolen, deren Besitz als Kriegswaffen besonders unter Strafe stehen. Bei einer Durchsuchung stellte die Polizei im Mai vergangenen Jahres außerdem Patronen, Munition und Schwarzpulver sicher. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen.